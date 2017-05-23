На портале Manabalss.lv идёт сбор подписей в поддержку того, чтобы зарплаты воспитателям детских садов платило государство, а не самоуправления, как сейчас. Автор инициативы — Профсоюз работников образования, хотя и ответственное министерство не против. Правда, есть условие, с которым не согласны самоуправления, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

Брутто-зарплаты воспитателей детских садов сейчас колеблются от 620 до тысячи евро. То есть многие самоуправления нашли возможность платить работникам больше минимальной ставки. Накануне выборов это неудивительно, говорит глава профсоюза. А вот что будет после — неизвестно. К тому же дошкольные педагоги получают значительно меньше своих работающих в школах коллег. И это несправедливо. Если бы выплату зарплат в детских сада взяло на себя государство, таких колебаний оклада удалось бы избежать.



«В дошкольном обучении минимальная зарплата — 620 евро, у остальных — 680. Но тут я скажу, что в садиках они должны работать 40 часов в неделю, а в остальных 30 часов. И тут мы видим эту разницу, это некорректно», — указала Инга Ванага, глава профсоюза работников образования.



Министерство образования готово взять заботу о доходах дошкольных педагогов на себя. Но при одном условии. Его министр образования Карлис Шадурскис озвучил в эфире LTV.



«Мы предлагаем, чтобы самоуправления переняли расходы по питанию детей с первого по четвертый классы. А мы перенаправим целевую дотацию на зарплаты дошкольных педагогов. Намного логичнее, если зарплаты воспитателям будем платить мы. А питание — согласитесь — не первоочередная функция Министерства образования», — указал он.



Самоуправления готовы передать оплату труда дошкольных педагогов в ведение государства, но при этом перенимать оплату школьного питания не хотят.



«Не надо что-то отбирать, чтобы дать. Не надо создавать ситуацию, когда будет терять ребенок. Самоуправления разные, и мы говорим о здоровье детей 1-4 класса, и это правильно, что это финансирует государство», — уверена Инара Дундуре, советник Союза самоуправлений по вопросам образования.



«Каждый подсчитал свою выгоду. Там, где число детей в самоуправлении снижается, там больше школьников — и меньше тех, кто посещает детсады. То есть самоуправлению не выгодно брать на себя обеды в школах. А где число людей, в том числе детей, растет — выгодно. Так что самоуправления разделились на две части — на тех, кто за и против», — добавил министр.



Кстати, до 1997 года зарплаты дошкольным педагогам платило именно Министерство образования. За неполные две недели под инициативой профсоюзов на портале подписались полторы тысячи человек. Чтобы инициатива получила ход, необходимо 10 тысяч подписей. Решать этот вопрос своими силами правительство пока не намерено.