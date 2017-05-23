Во вторник, 23 мая 2017 года, в 16.00, в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) в рамках Дней белорусской культуры откроется выставка картин студии самодеятельных художников «Колоритный мир». Следует отметить, что 23 мая проходит под знаком Евфросинии Полоцкой - покровительницы и небесной заступницы земли белорусской. Приходите и окунитесь в мир гармонии и красоты!

В День памяти Евфросинии Полоцкой в Центре белорусской культуры ценителям искусства будет представлена дебютная выставка студии «Колоритный мир» под руководством Велты Лоце, объединившая непрофессиональных художников Даугавпилса под гостеприимной крышей ЦБК.



На выставке представлено более 60 картин мастеров, которые уже известны по предыдущим выставкам – Велты Лоце, Ефросинии Леле, Петра Лавренова; а также прозвучит новое имя - Бориса Борисова, картины которого впервые будут публично представлены широкому зрителю. У каждого мастера свой стиль и почерк, своя техника живописи, но все работы проникнуты неподдельной любовью к родному краю, к своей малой родине, к природе и людям.



Музыкальным фоном мероприятия станет выступление хоровой капеллы ЦБК “Спадчына” (худ.руководитель Яна Юзефович) и песенного дуэта; прозвучат также стихи и музыка; все желающие смогут высказаться по поводу увиденных пейзажей и натюрмортов, оставить запись в книге отзывов.



Приглашаем на открытие выставки, которое пройдет в ЦБК во вторник, 22 мая 2017 года, в 16.00, по адресу: г.Даугавпилс, ул. Алеяс, 68 (вход со двора)



