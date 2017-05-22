В среду, 24 мая 2017 года, в 18.00, в Центре белорусской культуры (ЦБК) в рамках Дней белорусской културы в Даугавпилсе состоится презентация новой книги «Мысли длиною в жизнь или философия любви» поэта Павла Плотникова.

Поэт Павел Плотников родился в 1946 году в Белоруссии, окончил школу в Литве, Малнавский техникум, а в 1991 году Латвийскую сельскохозяйственную академию. Поэзия увлекла П.Плотникова уже в школьные годы, но более серьезно он стал заниматься поэтическим творчеством лишь в 1990-е годы.

С 2008 года Павел Плотников активно публикуется на популярной поэтической интернет-площадке «Стихи.ру» под псевдонимом Павел Апидамский. Выбор псевдонима символичен: Апидамы – белорусская деревня на границе с Литвой, где родился в первый послевоенный год Павел Плотников. В этом же году семья перебралась на постоянное место жительства в Вильнюс, родители увезли спасать больного ребенка в ближайший большой город. В родную деревеньку, в которой сохранилась единственная староверская моленная на всю большую округу, Павел Плотников съездил в зрелом возрасте. С тех пор в его лирике тема малой родины и Беларуси звучит особенно проникновенно. Беларусь, Литва и Латвия для Павла Плоникова любимы, каждая оставила незабываемый след в жизни, сохранив связи с родственниками и друзьями.

Павел Плотников - поэт, переводчик, член Союза писателей России, член Русской писательской организации «Русло», член международной Ассоциации писателей-публицистов, лауреат поэтического фестиваля Латгалии «Резекне 2011», дипломант конкурса «Поэт года-2015», почетный гражданин г.Виляны, автор нескольких поэтических сборников: «Мои перекрестки», «Вилянская мозаика», «Латгальская акварель» и др.. Его стихи публикуются в газетах и журналах Москвы и Санкт-Петербурга, Резекне и Даугавпилса, а также на сайте «Стихи.ру». П.Плотников – давний друг и частый гость в Белорусском доме. Здесь неоднократно в очень теплой и душевной обстановке проходили его творческие вечера и презентации новых поэтических сборников.

Презентация нового сборника стихов Павла Плотникова «Мысли длиною в жизнь или философия любви» состоится в среду, 24 мая 2017 года, в 18.00, в Центре белорусской культуры по адресу: г.Даугавпилс, ул.Алеяс, 68 (вход со двора).