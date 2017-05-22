За последние два года с помощью частичного финансирования со стороны правительства, самоуправления активно участвовали в организации работы вытрезвителей. В дальнейшем эта программа останется добровольной инициативой муниципалитетов — сообщили в ответственном за данный проект Министерства по охране среды и региональному развитию (VARAM).
В понедельник, 22 мая, министерство представит отчет о вытрезвителях перед комитетом Кабинета министров.
Бюджет VARAM направленный на создание вытрезвителей в самоуправлениях в год составляет примерно 200 тысяч евро или примерно 15 евро за каждого человека, побывавшего здесь. В большинстве случаев муниципалитеты отрезвляют людей в сотрудничестве с работниками Латвийского Красного креста. Пять городских вытрезвителей находятся в помещениях полиции самоуправления, но в Даугавпилсе и Резекне сотрудничают с больницами.
«В целом услуги по вытрезвлению за 2016 год предоставило 33 самоуправлений. 13 из них организовались сами, а остальные заключили договор об использовании данных услуг. (….) по информации, которая находится в VARAM в этом году еще восемь муниципалитетов собираются заключить подобные договора», — рассказал директор Департамента самоуправлений VARAM Айвар Мичулс.
Бюджет VARAM направленный на создание вытрезвителей в самоуправлениях в год составляет примерно 200 тысяч евро или примерно 15 евро за каждого человека, побывавшего здесь. В большинстве случаев муниципалитеты отрезвляют людей в сотрудничестве с работниками Латвийского Красного креста. Пять городских вытрезвителей находятся в помещениях полиции самоуправления, но в Даугавпилсе и Резекне сотрудничают с больницами.
«В целом услуги по вытрезвлению за 2016 год предоставило 33 самоуправлений. 13 из них организовались сами, а остальные заключили договор об использовании данных услуг. (….) по информации, которая находится в VARAM в этом году еще восемь муниципалитетов собираются заключить подобные договора», — рассказал директор Департамента самоуправлений VARAM Айвар Мичулс.
Доставлять таких сразу домой и за доставку брать деньги, не могут заплатить - отрабатывать ...
Про такую практику слышала в Армении и на мой вопрос, а как же семья, получила ответ. Или образумится или... от не семьянин и не отец семейства и тогда и жалеть не кого.
Доставлять таких сразу домой и за доставку брать деньги, не могут заплатить - отрабатывать ...
Про такую практику слышала в Армении и на мой вопрос, а как же семья, получила ответ. Или образумится или... от не семьянин и не отец семейства и тогда и жалеть не кого.
А если на улице голову разбили - пусть дома перебинтуется и зеленкой помажет?
Если сердце прихватит - пусть не нервничает?
Я не оправдываю алкоголиков, но с головой у вас...
В противном случаи, куда девать подгулявших Каныгиных, да ещё и зимой. Будем ведь терять поэтов. электриков, сантехников и депутатов, - а нас в стране и так мало осталось. )
Но у меня есть и предложение - попал в вытрезвитель, пусть побреют, помоют и постригут, а то смотреть на кое-кого, сил уже нет. ))