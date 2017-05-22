Проблема "энергетической бедности" значительно шире и не относится лишь к неспособности оплатить счета за электроэнергию и теплоснабжение, сказала заявила директор департамента социальной вовлеченности Министерства благосостояния Элина Целминя.
Принятый к сведению правительством отчет Министерства экономики главным образом дает представление о влиянии тарифов на электроэнергию на социально незащищенные слои населения и информационных мероприятиях для потребителей электричества, но не анализирует "энергетическую бедность" в более широком смысле, приводит её слова агентство LETA.
По словам чиновницы, в отчете не анализируются мероприятия по повышению энергоэффективности применительно к условиям жизни и снижения размера нецелесообразных расходов. Кроме того, не оценивается доступность понятной информации о потреблении и связанных с ним расходов, доступность энергоресурсов разных видов, траты домохозяйств на жилище, а также данные о числе жителей, которые не способны оплатить тепло в доме.
По данным Центрального статистического управления, в среднем расходы домохозяйств на оплату жилья, воды, электроэнергии, газа и другого топлива формируют 15,6% от семейного бюджета, однако для пятой части населения с более низким уровнем доходов они составляют 19,2%.
"Чтобы судить об "энергетической бедности", надо анализировать, сколько от общих расходов на жилье составляют расходы на энергию и какому типу домохозяйств оплачивать энергию сложнее всего", — указывает Целминя.
В Министерстве благосостояния считают, что надо провести более углубленный анализ, чтобы сделать выводы о том, какие группы людей включены в категорию защищенных пользователей, подверженных "энергетической бедности", и какая поддержка будет наиболее подходящей для них.
Министерство готово подключиться в организованной Министерством экономики дискуссии о создании оптимальной системы поддержки, подчеркнула Целминя.
Как сообщалось, Минэкономики совместно с Минблагом в этом году оценят возможности изменить программу поддержки защищенных пользователей, чтобы обеспечить более эффективное ее применение, сказал во вторник на заседании правительства министр экономики Арвил Ашераденс.
По словам чиновницы, в отчете не анализируются мероприятия по повышению энергоэффективности применительно к условиям жизни и снижения размера нецелесообразных расходов. Кроме того, не оценивается доступность понятной информации о потреблении и связанных с ним расходов, доступность энергоресурсов разных видов, траты домохозяйств на жилище, а также данные о числе жителей, которые не способны оплатить тепло в доме.
По данным Центрального статистического управления, в среднем расходы домохозяйств на оплату жилья, воды, электроэнергии, газа и другого топлива формируют 15,6% от семейного бюджета, однако для пятой части населения с более низким уровнем доходов они составляют 19,2%.
"Чтобы судить об "энергетической бедности", надо анализировать, сколько от общих расходов на жилье составляют расходы на энергию и какому типу домохозяйств оплачивать энергию сложнее всего", — указывает Целминя.
В Министерстве благосостояния считают, что надо провести более углубленный анализ, чтобы сделать выводы о том, какие группы людей включены в категорию защищенных пользователей, подверженных "энергетической бедности", и какая поддержка будет наиболее подходящей для них.
Министерство готово подключиться в организованной Министерством экономики дискуссии о создании оптимальной системы поддержки, подчеркнула Целминя.
Как сообщалось, Минэкономики совместно с Минблагом в этом году оценят возможности изменить программу поддержки защищенных пользователей, чтобы обеспечить более эффективное ее применение, сказал во вторник на заседании правительства министр экономики Арвил Ашераденс.
Ни надо ни чего там придумывать.
Просто нужно перестать борзеть при сборе налогов и создании мутных тарифов, закручивая гайки до такой степени, когда треть страны будет не в состоянии оплачивать счета.