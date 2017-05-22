Грядут выборы в самоуправление. Пройдут они уже 3 июня, и в связи с этим мы спросили наших горожан: "Какие проблемы новый созыв Думы должен решить в первую очередь?"

Большинство (66%) считают, что новоизбранные депутаты во главе с новым мэром должны срочно заняться проблемой безработицы и прекратить наконец отъезд молодежи из города.



На втором месте среди наболевших проблем горожан - коммунальная сфера с ее не всегда хорошей работой и слишком высокими счетами за услуги (18%).



Волнует даугавпилчан и коррупция в муниципальных структурах. Искоренять ее в первую очередь предлагают 13% респондентов.



В ходе опроса также выяснилось, что состоянием дорог и благоустройством городских территорий горожане обеспокоены в куда меньшей мере. Всего 2% жителей считают это главными проблемами.