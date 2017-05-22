Грядут выборы в самоуправление. Пройдут они уже 3 июня, и в связи с этим мы спросили наших горожан: "Какие проблемы новый созыв Думы должен решить в первую очередь?"
Большинство (66%) считают, что новоизбранные депутаты во главе с новым мэром должны срочно заняться проблемой безработицы и прекратить наконец отъезд молодежи из города.
На втором месте среди наболевших проблем горожан - коммунальная сфера с ее не всегда хорошей работой и слишком высокими счетами за услуги (18%).
Волнует даугавпилчан и коррупция в муниципальных структурах. Искоренять ее в первую очередь предлагают 13% респондентов.
В ходе опроса также выяснилось, что состоянием дорог и благоустройством городских территорий горожане обеспокоены в куда меньшей мере. Всего 2% жителей считают это главными проблемами.
На втором месте среди наболевших проблем горожан - коммунальная сфера с ее не всегда хорошей работой и слишком высокими счетами за услуги (18%).
Волнует даугавпилчан и коррупция в муниципальных структурах. Искоренять ее в первую очередь предлагают 13% респондентов.
В ходе опроса также выяснилось, что состоянием дорог и благоустройством городских территорий горожане обеспокоены в куда меньшей мере. Всего 2% жителей считают это главными проблемами.
Жители ладно, они ведь разные бывают, но стряпчим на данной площадке, давно пора вкурить, - ни одно самоуправление страны, не в состоянии решить данную проблему (отток жителей) в отдельно взятом самоуправлении.
Во первых, это колоссальное (для Латвии) вложение средств, во вторых, именно по этому, это делается из средств гос бюджета, по соглосования с правительством и в третьих, - вы пошло пытаетесь играть, намекая, что некто .... ) способен решить данную проблему. Ну а если припомнить, кто именно гундосил в своём предвыборном вранье об этой теме, - всё становится на свои места.
Ай-яй-яй, нешто так можно, лепить людям откровенную ложь?
(*) - вставка.
Жители ладно, они ведь разные бывают, но стряпчим на данной площадке, давно пора вкурить, - ни одно самоуправление страны, не в состоянии решить данную проблему (отток жителей) в отдельно взятом самоуправлении.
Во первых, это колоссальное (для Латвии) вложение средств, во вторых, именно по этому, это делается из средств гос бюджета, по соглосования с правительством и в третьих, - вы пошло пытаетесь играть, намекая, что некто .... ) способен решить данную проблему. Ну а если припомнить, кто именно гундосил в своём предвыборном вранье об этой теме, - всё становится на свои места.
Ай-яй-яй, нешто так можно, лепить людям откровенную ложь?
(*) - вставка.
Так и запишим:
1.Эйгим обещал остановить отток молодежи перед выборами.
Вопрос:
Сколько той молодежи осталось?
И как будет оцениваться успешность принятых мер?
И какие меры могут принять мэр?
Так и запишим:
1.Эйгим обещал остановить отток молодежи перед выборами.
Вопрос:
Сколько той молодежи осталось?
И как будет оцениваться успешность принятых мер?
И какие меры могут принять мэр?
Сдаётся мне, что они людей и вовсе держат за идиотов. И если порталу nasha.lv, это может принести дивиденды, если изберут их протеже, то Эйгиму, ..... это пятно по всей харе, так ведь и пролететь можно мимо креслица. )
Сдаётся мне, что они людей и вовсе держат за идиотов. И если порталу nasha.lv, это может принести дивиденды, если изберут их протеже, то Эйгиму, ..... это пятно по всей харе, так ведь и пролететь можно мимо креслица. )