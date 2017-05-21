На исходе мая в Латвию может поступить холодный воздух из Арктики, поэтому возможны заморозки, свидетельствуют последние прогнозы погоды.

По прогнозам метеорологов, на следующей неделе температура воздуха постепенно понизится, временами возможны дожди. Более сильное похолодание прогнозируется с 27 мая.



В последние ночи мая температура воздуха в Латвии местами понизится до 1-2 градусов ниже нуля, на высоте травы она будет еще на несколько градусов ниже. Наибольшему риску замерзания будут подвержены картофель, огурцы и томаты, тыква и кабачки. При сильных заморозках могут пострадать также многие другие растения.