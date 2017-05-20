С продолжением сухой погоды и наступлением жары местами пожароопасность в лесах Латвии достигла высокого уровня, а в ближайшие дни она станет высокой уже на большей части территории страны, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу в южной части Видземе и на крайнем юго-западе страны пожароопасность достигнет четвертого класса из пяти.



В воскресенье и в начале следующей недели четвертый класс распространится уже на большую часть территории страны.