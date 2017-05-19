В начала этого года , в курсах по латышскому языку в нашем городе, приняли участие 12 групп жителей различных микрорайонов. Занятия проходили исходя из уровня знаний учащихся. На высший уровень были набраны 2 группы, на средний - 5 групп и на начальный уровень обучения - 5 групп.

С 22 по 25 мая дипломы об окончании курсов по изучению латышского языка получат 169 даугавпилчан. Всего же с 2012 года, когда данная программа начала работать, дипломы получили уже 1983 человека.



Подать заявки на следующие курсы по госязыку можно будет в августе.