Всемирная организация здравоохранения назвала Литву самой пьющей страной в мире. Каждый ее житель потребил в среднем 16 литров алкоголя. Однако и Латвия не отстает (в среднем около 13 литров).

В своей статье публицист Денис Лепский рассказывает, что в Литве в 2016 году один житель Литвы в среднем потребил 16 литров алкоголя в пересчете на чистый этанол. Это, по новейшим подсчетам, делает Литву крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире. На втором месте расположилась Беларусь, где на каждого жителя приходится около 15 литров алкоголя в год. Третью строчку занимает Латвия.





«Загнивающая и пьянствующая» Россия, как называют своего большого соседа наиболее патриотичные литовские консерваторы, вместе с Польшей расположилась лишь на четвертой строчке с показателем чуть более 12 литров.



По более ранним исследованиям, в Латвии по количеству людей страдающих алкоголизмом, алкогольным психозом и алкогольной интоксикацией, лидирует Латгалия.