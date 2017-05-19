Во время выездного заседания Кабинета Министров в Даугавпилсе особое внимание было уделено поддержке предпринимательства.

Министр экономики Арвилс Ашераденс накануне заседания побывал в бизнес-инкубаторе. Если ваш бизнес существует не более трех лет, то здесь можно получить бесплатные консультации по самым разным вопросам – от составления бизнес-плана на ближайшие годы до маркетинговой программы. Бизнес-инкубатор предлагает и финансовую помощь в оплате бухгалтерских расходов, разработке собственного сайта или домашней страницы в интернете.



На встрече с предпринимателями министр признал, что в Латвии есть дисбаланс в развитии столицы и регионов. В Риге живет треть населения Латвии, а производится половина национального валового продукта. В Латгалии живут 15 процентов жителей страны, но выпускают здесь только 7 процентов продукции. Но как же изменить ситуацию? Правительство планирует предоставить в Латгальской экономической зоне не только льготы по налогу на прибыль, но и льготы по подоходному налогу. Будет продолжена Латгальская программа, направленная на создание новых рабочих мест.



Во время встречи обсуждалась и налоговая реформа. Как рассказали предприниматели, в соседней Эстонии отчетность намного проще, а налоговое бремя – ниже. Были и другие предложения, например, предъявлять более строгие требования к строительным проектам. По мнению участников, есть ситуации, когда налог на недвижимость можно увеличить. Например, если речь идет о полуразрушенных промышленных корпусах, которые никак не используются, но снести их нельзя – есть собственники.



Налоговые льготы действуют с первого января, четыре предприятия, в том числе завод приводных цепей и швейная фирма «East Ware»воспользовались предоставленными возможностями. Готовят документы еще три предприятия.