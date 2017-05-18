Не успели еще улечься скандальные события вокруг Александра Мирского с попыткой его политического пиара на истории 9 мая, как всю латвийскую общественность вновь всколыхнул очередной скандал. В эфире государственного канала Латвийского телевидения была обнародована информация об уголовном деле о возможной растрате Александром Мирским средств Европарламента.

Уголовное дело Nr. 11816002615 возбудила Государственная полиция (VP GkrPP ENAP) по статье уголовного закона ЛР 177 статьи, 3 части — мошенничество в особо крупных размерах. Александра Мирского подозревают в нецелевой растрате средств Европейского Парламента.



Основанием для начала уголовного дела стало расследование Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое основано в рамках Европейской комиссии для борьбы с мошенничеством при выполнении программ и политики Европейского союза. Проанализировав траты Александра Мирского, на выделенные ему Европарламентом деньги, OLAF передало материалы дела Латвийским правоохранительным структурам, которые возбудили против Мирского уголовное дело.



Напомним, Александр Мирский был избран депутатом Европарламента в 2009 году, после обмана жителей Латвии публичным обещанием добиться гражданства для всех без исключения неграждан. За 5 лет «работы» в Европарламенте, вопрос неграждан Александр Мирский так с мертвой точки и не сдвинул, зато, судя по всему, весьма неплохо жил все годы работы в Брюсселе.



Обманув доверие жителей Латвии, традиционно забыв про свои обещания, Александр Мирский превратил работу в Парламенте Европейского Союза в бизнес. Деньги, выделяемые евродепутату на защиту интересов латвийских граждан, и работу во благо Латвии, судя по всему, г-н Мирский тратил исключительно на себя и свою жизнь.



На сегодняшний момент в рамках интересов уголовного дела, Госполиция не дает дополнительных комментариев по данному факту.



В разработке правоохранительных органов находится версия, согласно которой «4 года находясь в депутатском кресле Европарламента, Мирский, возможно, с помощью своей помощницы и директора его офиса Аниты Лайзане, регулярно вытягивал денежные средства из Европарламента на различные проекты.



Итогом деятельности одиозного политика стало решение Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (сокр. OLAF). Бюро является независимой организацией, работающей с национальными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией. Эта организация после окончания (без)деятельности евродепутата Мирского, проверила его хозяйственную деятельность. После углубленного расследования с привлечением Финансовой полиции Латвии и Службы государственных доходов, было доказано, что часть денежных средств были потеряны в недрах сети латвийских фирм, часть - незаконно тратилась.



В итоге организация OLAF пришла к выводу, что Александр Мирский во время своего пребывания на посту депутата Европарламента, возможно, незаконным путем присвоил 250 000 евро. Мирский уже получил соответствующее решение организации, по которому обязан отдать все эти деньги.



Главным исполнителем грязных дел Александра Мирского, вероятно, была Анита Лайзане, в то время его помощница в Европарламенте, а до того и сейчас директор его офиса и кандидат на выборах в самоуправление Даугавпилса на выборах 2017 года. Предположительно, именно она все организовывала, подписывала договоры, отправляла заявки и направляла полученные деньги на латвийские фирмы, которые, якобы, должны были выполнять какие-то работы. Более того, членом правления некоторых этих фирм была сама Анита Лайзане».



Возможно, благодаря поддержке влиятельных лиц, Александру Мирскому долгое время удавалось скрывать позорный факт своей биографии евродепутата. Надеясь на то, что история никогда не будет придана огласке, Александр Мирский, вероятно, забыл проверенную веками истину, что все тайное рано или поздно становится явным.



Возможно, его ярое стремление любой ценой попасть в думу Даугавпилса на выборах в самоуправление обосновано необходимостью вернуть 250 тысяч растраченных средств по уже выставленному Европарламентом счету.