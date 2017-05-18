Предвыборный период в Даугавпилсе продолжается и с каждым днем все больше напоминает цирковое представление. Столичные журналисты еще в конце прошлого года «начали запасаться попкорном» в предвкушении традиционного предвыборного шоу по-даугавпилсски, а теперь с радостью смакуют в своих СМИ особенности выборов в нашем городе. Такого яркого «представления» нет даже в Риге, зато у нас и коррупционный скандал со взятками, и думский переворот, и покушение на главу СМИ, поддерживающую на выборах нынешнего мэра... Кандидаты заполонили своими обещаниями не только почтовые ящики, но и социальные сети, и youtube. Кто отвечает на вопросы горожан, кто просто сыплет обещаниями, кто хвалится достижениями, кто песни на дворовом слэнге распевает, предлагая «дать плюсик». Словом, кто во что горазд...

Что касается обещаний, то там ничего нового. Все готовы бороться с безработицей, развивать социальную сферу, заняться коммунальными проблемами, «Теплосети» каждый раз обещают привести в порядок и сделать счета меньше, аэропорт строят, ну и каждый раз вспоминают про возможность строительства вблизи города ГЭС. В этом году все повторилось. Вот только последнего проекта в обещаниях не заметно было. Мы уже и вопросом задались: «Ой! А где ж так любимое нашими политиками обещание нам ГЭС построить?» Но не успела nasha.lv сообщить о том, что данный проект, похоже, окончательно «утонул», как нате вам! Всплыл! И не у кого-нибудь, а самого мэра в речах. Чего только не «построишь», чтобы в кресле заветном остаться.



О необходимости строительства Даугавпилсской ГЭС мэр Даугавпилса Янис Лачплесис завел разговор, на этот раз, в ходе выездного заседания Кабинета министров, которое состоялось в городе во вторник. Мэр авторитетно заявил, что похожая ГЭС уже построена в Витебске. Она обошлась примерно в 170 миллионов евро.



Я.Лачплесис считает, что проект надо актуализировать, а также оценить возможность привлечь на его реализацию средства Европейского Союза.

По данным агентства LETA, последний раз на уровне правительства Я.Лачплесис поднимал этот вопрос в разговоре с премьером Лаймдотой Страуюмой. Дело было в 2015 году.



А основные свои выступления на эту же тему мэр делал, еще не будучи мэром, в 2013-м году, накануне выборов. Годом ранее он общался на эту тему с депутатами от Латгалии и даже с президентом Латвии Андрисом Берзиньшем. Глава государства, впрочем, весьма осторожно отнесся к этой инициативе, отметив, что сначала надо рассчитать экономическую эффективность строительства ГЭС, а потом уже говорить о реализации проекта. Однако, по словам Я.Лачплесиса, уже тогда была создана инициативная группа, "которая разработала бизнес-проект строительства Даугавпилсской ГЭС", кроме того, на примете были инвесторы, готовые поддержать проект. Однако, как и в случае с аэропортом, куда-то пропали.



Это для нашего города обычное дело. Здесь пропадает всё: проекты, инвесторы, обещания, иногда нужные документы и люди, деньги куда-то деваются (с ними вообще беда). Среди пропавшего и чувство меры у руководства, и совесть. С таким размахом предвыборные обещания не раздают больше нигде в Латвии. Зато наши политики скоро и космодром в Лоциках «построят», и даугавпилсский канал покруче Панамского «прокопают», и вообще сделают город столицей мира.