Наиболее явным в строительстве является уклонение от уплаты налогов на рабочую силу, причем в прошлом году по сравнению с 2015 годом оно даже увеличилось, отметили сегодня на презентации результатов исследования "Теневая экономика в строительной отрасли".

В 2016 году уклонение от уплаты налогов на рабочую силу отметили 66% опрошенных стройпредприятий, в 2015 году - 58,6%.



По словам опрошенных руководителей крупнейших стройпредприятий, в основном не платятся налоги на зарплату. Это хорошо видно по доступной статистике - если сравнить уровень зарплат и прибыли на 20 крупнейших и на других латвийских стройпредприятиях, ясно, что что-то не в порядке. Все это могут видеть сотрудники Службы госдоходов, и они должны действовать соответственно.



"По данным СГД, строительная отрасль в год платит в виде налогов примерно 210 млн евро. Если прибавить к этому еще примерно 40%, которые проходят мимо государственного кошелька, получим 80-90 млн евро", - пояснил исследователь Рижской высшей школой экономики Арнис Саука.



Даже если теневую экономику в строительстве за три года удастся уменьшить наполовину, это станет значительным вкладом в госбюджет, добавил эксперт.



В 2016 году 19% (в 2015 году - 25,9%) опрошенных предприятий отметили уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), 15% (15,5%) - от уплаты подоходного налога с предприятия.



Все схемы НДС по сути - механизм получения наличных денег за фиктивные товары и услуги, которым занимаются организованные преступные группировки, покрываются со стороны государства, и это не секрет, указали опрошенные эксперты.

