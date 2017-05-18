Министерство по защите окружающей среды и региональному развитию развивает идею о 29 центрах сотрудничества, но у Союза самоуправлений есть возражения. Во многих краях нет серьезного развивающегося центра, система очень неоднородна с точки зрения числа жителей. Существенно, что во многих краях не хватает налоговых поступлений, которые позволили бы ему постоянно реализовывать свои автономные функции. В Латвии много краев с небольшим числом жителей.

Даугавпилс считается крупным самоуправлением, однако и здесь за последние 4 года население сократилось.



По данным RAIM, в Даугавпилсе в период с 2012 по 2016 год количество жителей уменьшилось на 5,69%, а в Даугавпилсском крае - на 10,26%. И это только официальные цифры, а они, как правило, существенно отличаются от реальной ситуации. Причем не в лучшую сторону.