Приближается лето, а это значит, что на дорогах появляется все больше велосипедистов, людей на роликах и на мотороллерах, а также маленьких пешеходов, которые бегают не только в школу, но и на детские площадки. Учитывая то, что поток движения становится все более интенсивным, больше происходит и несчастных случаев, в которых страдают на дорогах велосипедисты, водители мопедов и мотороллеров.

В связи с этим полиция напоминает родителям о необходимости проведения разъяснительных бесед с детьми и подростками о безопасном движении по дорогам. Невнимательность может обернуться травмами, поэтому стоит попытаться этого избежать.



Полиция также напоминает автоводителям о том, что необходимо быть внимательными на дорогах, считаясь с тем, что на них появляется все больше менее защищенных участников движения.