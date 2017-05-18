С 12-15 мая в Румынии, г. Бухарест проходил большой международный турнир по греко-римской, вольной и женской борьбе среди кадетов и юниоров. В турнире принимало участие 800 спортсменов из 28 стран.

Турнир по организации прошёл на высоком уровне. Екатерина Ермалёнок (17ср.шк.), воспитанница ДЮСШ в весовой категории до 43 кг заняла 2-ое место. В первой схватке выиграв 10:0 у спортсменки из болгарии. За выход финал в первом же периоде сделала четырёхбальный бросок и положила на туше спортсменку из Швеции. В финальной схватке Катя вела в счёте 8:1, но во втором периоде спортсменка из Румынии (Tif Roxana) оказалась опытнее в партере, где и набрала 8 очков. В итоге Катя проиграла со счётом 8:9. Tif Roxana в 2016 году на чемпионате Европы по кадетам заняла 2-ое место в весовой категории до 40 кг (в которой Катя стала 3-ей). Впереди у Кати очередной чемпионат Европы по кадетам, который пройдет 25-30 июля в Боснии и Герцеговине.