Министерство здравоохранения планирует объединить Даугавпилсскую психоневрологическую больницу с Даугавпилсской региональной больницей. Психоневрологическое медучреждение будет интегрировано в многопрофильную ДРБ, обеспечив тем самым общее государственное и муниципальное управление.

В министерстве указывают, что в дальнейшем этот проект станет пилотным для реформирования регионального здравоохранения. Объединение больниц необходимо для расширения спектра услуг пациентам, а также для систематического и целенаправленного развития доступности больничного сектора. Ожидается также, что объединение медучреждений снизит расходы на содержание больниц. Кроме того, будет улучшено качество услуг и более эффективно налажено обслуживание потока пациентов.