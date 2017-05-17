В прошлом году Комитет Совета Европы по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего обращения или наказания посетил Гривскую тюрьму во втором городе Латвии и, как признает министр юстиции Дзинтарс Расначс, «высказал очень острую критику». Поэтому на выездном заседании кабмина в Даугавпилсе рассматривался вопрос, как предотвратить «существенный урон образу Латвии в международной среде».

Тюрьма со всеми удобствами



Капитальный ремонт в старом остроге на 700 сидельцев признан нецелесообразным. Потому решено возвести Латгальскую тюрьму на 1200 мест по образцу Лиепайской (ее строительство, впрочем, откладывается). Это покроет не только потребности региона — ведь на 18 апреля сего года в ЛР насчитывалось 4079 заключенных. В новом здании осужденных разместят из расчета не менее 4 кв. м на арестанта в двухместных камерах. Предусмотрена ресоциализация в классах, рабочих помещениях, на территории для физической активности. В пенитенциарном комплексе будут все три режима содержания — открытый, частично закрытый и закрытый.



Остается найти приемлемый земельный участок — не менее 20 гектаров, просматриваемый по периметру, с перспективой устройства зоны безопасности. Поблизости не должно быть специфических охраняемых объектов, но требуются подъездные пути и коммуникации (указано, к примеру, обязательное наличие 12 оптоволоконных кабелей). Близлежащие образовательные учреждения призываются взять на себя заботу о просвещении контингента, местные коммерсанты — об их трудоустройстве.



Проще посадить



Даугавпилсская дума нашла три участка общей площадью 23 га, но возникла загвоздка — в плане использования территории строительство на ней тюрьмы как–то не предусматривалось. Поэтому потребуются изменение детального планирования и связанные с ним общественное обсуждение, оценка влияния на среду и т. д. К тому же необходимо 2–километровое ответвление теплотрассы. А еще в найденном месте существует риск затопления.



Иными словами, воплощение стратегического решения строить в Даугавпилсе новую зону потребует больших политических усилий — проталкивать его придется уже через новый состав городской думы, где нынешнюю проправительственную коалицию могут и свергнуть. С другой стороны, шеф минюста Дзинтарс Расначс представляет в кабмине национальное объединение — партию, которая вообще не стартует на двинских выборах, хотя хвастает самым большим числом муниципальных списков по Латвии. Вообще же удивительное дело: хватило махнуть хвостиком брюссельской мышке, как местные правители сразу же взяли под козырек. Вот бы так они вели себя по отношению к населению Латгалии, лишенному рабочих мест. Выходит, 1200 человек проще посадить, чем трудоустроить!