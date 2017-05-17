Министерства должны будут рассмотреть возможность уменьшить ставку подоходного налога с населения (ПНН, IIN) в Латгальской специальной экономической зоне (СЭЗ). Такое решение было принято на выездном заседании Кабинета министров в Даугавпилсе.

Протокол заседания правительства гласит: до 31 декабря 2017 года Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию (VARAM) совместно с Минфином, Минэкономики и Минблагом должны будут оценить поправки к закону о налогах в свободных портах и СЭЗ и придумать, как применить льготы по ПНН в Латгальской СЭЗ.



Целью создания СЭЗ в Латгалии летом 2016 года было улучшение развития края, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и стимулирование экономической активности.



Предприятия, которые хотят развивать свою хозяйственную деятельность в регионе, начиная с 2 января 2017 года могут претендовать на 80-процентную скидку с налогов на прибыль и на недвижимость. Планируется, что в СЭЗ будут работать более двухсот человек.



За короткий срок — до 7 апреля 2017 года было рассмотрено и поддержано уже три проекта. Сообщается и о грядущем привлечении частных инвестиций в размере 920 тысяч евро и открытии 28 новых рабочих мест, указывают в своем отчете представители VARAM. Учитывая высокий уровень безработицы в Латгалии (он в два раза выше среднего по стране), необходимо создать в СЭЗ условия налоговой поддержки, стимулирующие создание рабочих мест.



Именно этим и объясняется предложение ввести в СЭЗ льготы на подоходный налог с населения.



В министерстве хотят ввести льготу на ПНН с той части зарплат, которая превышает средний по конкретной отрасли уровень в регионе.



В VARAM также предлагают установить сроки на получение льготы. Самый длинный — пять лет — скидку смогут использовать предприятия, на которых средняя зарплата сравнительно высокая — не менее чем на 30% превышает средний уровень в отрасли по региону.



Во всех случаях льготы будут связаны с инвестициями предпринимателя, которые обеспечат долгосрочность и увеличение его продуктивности.



Часть льготы, которую покроет бюджет самоуправления, государство компенсировать не будет. Так как во всех случаях скидка будет применяться к зарплатам выше прогнозируемых средних по региону, то негативного фискального влияния муниципальные бюджеты не ощутят, уверяют авторы идеи.