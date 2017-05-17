Компания "DELVE 2" предлагает своим клиентам профессиональное обслуживание и широкий ассортимент шурупов, болтов и крепежей вспециализированных магазинах розничной торговли в Риге, Валмиере, Вентспилсе, а также в одном из самых больших и современных складов шурупов и крепежей Латвии. Отличная новость - в этом месяце продукцию компании можно приобрести непосредственно и в Даугавпилсе! Новый магазин компании "DELVE 2" открылся по адресу Mazā Dārza iela 5, Daugavpils.

SIA "DELVE 2" развивает отношения с самыми надёжными и известными производсвенными и оптовыми предприятиями, постоянно расширяя ассортимент предлагаемой продукции. Постоянным клиентам предоставляются внушительные скидки, профессиональные консультации, вежливое и быстрое обслуживание. Более подробную информацию можно узнать на сайте:



C 19-го по 21 мая в Даугавпилсе состоится III Международная выставка Для дома и сада "Būve 2017". Спешим обрадовать горожан и гостей города, что на выставке можно будет ознакомиться с продукцией компании "DELVE 2", являющейся эксклюзивным дистрибьютором продукции "Mungo", официальным дистрибьютором компании SORMAT и дистрибьютором компании ABRACS в Латвии. Непосредственно у стенда "DELVE 2" узнать о новинках в ассортименте метизов, креплений и инструментов, профилей и т.п. получить грамотную консультацию профессионалов. Приходите на выставку "Būve 2017" с 19-го по 21 мая, которая состоится в Даугавпилсском Олимпийском центре (ул.Стадиона,1 ). Вход бесплатный.



Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом товаров, которые предлагает "Delve 2" и приобрести его, приходите в новый открывшийся магазин Delve 2 по адресу: Mazā Dārza iela 5 в Даугавпилсе.



Время работы: Пн.-Пт.: 08:00-18:00, Сб.: 09:00-14:00, Вс.: выходной



моб.тел.: +371 22337049



E-почта: veikals.daugavpils@delve2.lv Несмотря на то, что в предлагаемом ассортименте в-основном стандартные изделия, существует возможность поставки товара согласно чертежам или образцам клиента.развивает отношения с самыми надёжными и известными производсвенными и оптовыми предприятиями, постоянно расширяя ассортимент предлагаемой продукции. Постоянным клиентам предоставляются внушительные скидки, профессиональные консультации, вежливое и быстрое обслуживание. Более подробную информацию можно узнать на сайте: www.delve2.lv C 19-го по 21 мая в Даугавпилсе состоится III Международная выставка Для дома и сада. Спешим обрадовать горожан и гостей города, что на выставке можно будет ознакомиться с продукцией компании, являющейся эксклюзивным дистрибьютором продукции "Mungo", официальным дистрибьютором компании SORMAT и дистрибьютором компании ABRACS в Латвии. Непосредственно у стендаузнать о новинках в ассортименте метизов, креплений и инструментов, профилей и т.п. получить грамотную консультацию профессионалов.Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом товаров, которые предлагаети приобрести его, приходите в новый открывшийся магазинпо адресу: