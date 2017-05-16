Компания airBaltic сегодня, 16 мая, начнет внутренние перелеты между Ригой и Лиепаей. Первый рейс из Риги в Лиепаю отправится в 23.20. В точке назначения самолет приземлится через пять минут после полуночи.

Предполагается, что самолет по этому маршруту будет летать три раза в неделю. Чтобы обеспечить эту услугу, Лиепайский аэропорт создал около 30 новых рабочих мест.



Даугавпилс, в свою очередь, несмотря на громкие обещания властей, отстает от коллег из Лиепаи на годы. Эксперты ни раз отмечали, что технически, аэропорт в Даугавпилсе превосходит Лиепайский — по длине взлетно-посадочной полосы. Географически, если Скандинавские страны находятся ближе к Лиепае, то Даугавпилс разместился в не менее перспективном месте, на стыке Латвии с Россией, Белоруссией и Литвой.



В то же время развитие Даугавпилсского аэропорта уже долгие годы происходит исключительно на словах руководства города. Время от времени идею развития аэропорта реанимируют. Происходит это, как правило, в преддверии очередных выборов. Правда, использовав в очередной раз проект аэропорта в качестве предвыборного обещания, после выборов политики о своих чаяниях по восстановлению Даугавпилсского аэропорта забывают.



В последний раз манипуляция идеей развития аэропорта была наглядно продемонстрирована Янисом Лачплесисом в 2013 году. Правда, никаких видимых результатов и реальных действий в направлении восстановления аэропорта со стороны руководства самоуправления Даугавпилса пока так и не наблюдается. Сейчас, спустя 4 года, на кануне очередных выборов, действующая власть вновь реанимирует аэропорт в Лоциках.



Пока же власти Даугавпилса без(успешно) занимаются популизмом, жители Даугавпилса вынуждены наблюдать за успехами других самоуправлений Латвии.