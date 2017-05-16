Сегодня в Даугавпилсе проходит выездное заседание Кабинета Министров. Уже в понедельник первым прибыл в город министр благосостояния Янис Рейрс.

В Центральном парке возле детской площадки вчера состоялась встреча министра с общественными организациями, поддерживающими семьи с детьми. "Saulesstariņi" и "Laimīgi bērni" проводят и занятия для будущих мамочек, готовят детей к детскому саду, организуют различные интересные мероприятия. Министр поздравил всех с Международным днем семьи. Он сказал, что считает одной из главных задач поддержку семьи. Только тогда, когда человек счастлив в семье, он гармонично ощущает себя и в обществе, подчеркнул Янис Рейрс. От имени министерства он подарил общественным организациям детские книги.



Сегодня министр посетил думу, обсудил ряд проблем, связанных с социальной защитой населения. Поднимался и вопрос о дальнейшей работе центра социального ухода «Калкуны». Министр заверил, что работа центра находится под постоянным контролем, условия для пациентов будут и в дальнейшем улучшаться.