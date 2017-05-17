До выборов в самоуправление остается несколько недель. Горожане тщательно анализируют события последних лет, и следят за ситуацией пред тем как сделать выбор судьбы Даугавпилса на ближайшие 4 года.

Вопреки всем скандалам, к которым благодаря нашей думе, в этом году Даугавпилсу выпало как никогда много внимания со стороны всей Латвийской общественности, действующая власть заняла позицию — я не я, и хата не моя.

Закупки для своих, скандальное заключение госконтроля по теплосетям, провальные конкурсы и безрезультатные проекты, а в заключении всего — возбужденное Генпрокуратурой уголовное дело по факту вымогательства Янисом Лачплесисом 200 тысяч латов у предпринимателя Спириновского с целью совершения политического переворота.



Получить вразумительный комментарий у мэра города по всем этим темам журналистам никак не удается. На все вопросы градоначальник прячется за зазубренной фразой: “Это не связано с работой самоуправления. Это предвыборная агитация”.



Согласитесь, подобная скрытность, нежелание давать ответ и попытка замолчать ситуацию рождает еще больше вопросов.



Напомним, что еще в октябре прошлого года Рихард Эйгим выступил в адрес Яниса Лачплесиса с разоблачающим материалом о фактах его свержения с должности мэра в 2009 году. Реакция Яниса Лачплесиса была незамедлительной: «Я немедленно обращаюсь в суд!»



С тех пор прошло 7 месяцев. Никакого обращения в суд со стороны Яниса Лачплесиса в адрес Рихарда Эйгима так и не последовало. В то же время, ситуация получила громкое продолжение, не оставив без внимания ни одно СМИ Латвии.



Как сообщило латышское издание Диена, а вслед за ней крупнейшие информационные агентства и эфиры латвийских телеканалов — предприниматель Янис Спириновский дал показания, в которых утверждает, что мэр Даугавпилса Я. Лачплесис, в сентябре 2009 года вымогал у него 200 000 латов с целью снять Рихарда Эйгима с должности и занять его место в думе. Деньги предполагались на покупку золотого голоса Григория Немцова, который впоследствии был застрелен. По словам Спириновского, основная цель политического переворота заключалась в перераспределении системы теплоснабжения города в пользу приближенных к Янису Лачплесису лиц. В связи с этим фактом Генпрокуратура возбудила уголовное дело.



Согласитесь — беспрецедентная для города ситуация, когда на главу города возбуждают уголовное дело. Но и тут Янис Лачплесис по заранее заготовленной схеме от комментариев открещивается.



Я. Лачплесис: «Я отвечаю только на те вопросы, которые касаются работы самоуправления. Спасибо! Не могу ответить за господина Спириновского. Спасибо!



Впрочем, отвечать за господина Спириновского и не надо. Его показания лежат в основе уголовного дела. Поставить же точки в этом деле призван поставить суд.



В то же время, поведение Яниса Лачплесиса в попытке замять вскрывшийся вокруг его персоны уголовный скандал вызывает множество вопросов, которые, будем надеяться, обязательно найдут свои ответы уже после выборов в самоуправление.



А касательно так громко обещанного Янисом Лачплесисом незамедлительного обращения в суд против Рихарда Эйгима, хочется ответить словами первоисточника:



Я. Лачплесис: «Надо бы научиться отвечать за то, что ты говоришь!»



Будем надеяться, что Янис Лачплесис прислушается к своему же совету...