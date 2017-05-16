В пятницу, 19 мая 2017 года, в 18.00, в концертном зале Даугавпилсского Центра латышской культуры (ул.Ригас, 22) пройдет юбилейный концерт, посвященный 10-летию театральной студии «Паулинка» Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК). Юбилейный праздник открывает серию мероприятий Дней белорусской культуры в Даугавпилсе.

Театральная студия «Паулинка» начала свою работу в 2007 году. Первоначально руководила студией педагог Галина Сонтоцкая. В репертуаре любительского театрального коллектива – ее постановки на белорусском языке известных пьес: Я.Купалы «Паулинка», М.Чарота «Никитин лапоть», Л.Радевича «Озадаченный Савка», Ф.Олехновича «Черт и баба», сценарии народных обрядов и семейно-бытовых юмористических сценок. На Международном фестивале народных культур «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» постановки театральной студии являются основным связующим звеном гала-концерта.

Театральная студия «Паулинка» является участником:

Международного фестиваля народных культур « Белорусский кирмаш в Даугавпилсе” (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 г.),

Международного фестиваля «Залесье собирает друзей» (Беларусь, 2014 г.),

дипломант XXV Вселатвийского праздника песни и XV Праздника танца (Рига, 2013 г.); бронзовый призер (3 место),

IX Международного Даугавпилсского фестиваля масочных традиций (2012 г.); серебряный призер (2 место),

XXII Вселатвийского праздника песни и XIV Праздника танца (Рига, 2008 г.) и др.

Театральная студия “Паулинка” – активный участник концерта к 500-летию г.Миоры (Беларусь), гастрольных выступлений в Резекне и Дагде.

С 2016 года художественным руководителем «Паулинки» стала педагог Инесса Козловская. Пьесу «В Рождественский вечер» по произведению Валентины Козловской в ее постановке вы сможете увидеть на театральном празднике. В исполнении театральной студии зрители также увидят фрагменты любимых спектаклей, а участники творческих коллектива подарят всем отличное настроение!

В юбилейном празднике примут участие творческие коллективы Центров белорусской, русской, польской и украинской культур, а также гости из Беларуси.

Встречаемся 19 мая 2017 года, в 18.00, в концертном зале Центра латышской культуры! Вход бесплатный.

Организаторы концерта: Центр белорусской культуры в сотрудничестве с обществом «Уздым».