Приближаются выборы в самоуправление. 3 июня даугавпилчане выберут новый состав думы, куда войдут 15 народных избранников. В связи с этим мы решили выяснить, чем руководствуются наши горожане при выборе той или иной политической силы.

Как оказалось, для подавляющего большинства (61%) важно знать людей из партии лично. Еще 9% доверяют информации о кандидатах в СМИ и рассказам знакомых. 4% респондентов ориентируются на программы партий, считая, что это - главное. В свою очередь, целых 24% жителей ни во что особо не вникает, а полагается на свое шестое чувство.