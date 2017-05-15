За минувшие сутки Пожарно-спасательная служба несколько раз выезжала тушить пожары в домах.

В 19.34 пожарные получили сигнал о пожаре на ул. Ароду. Там горел одноэтажный не обжитый дом. Площадь возгорания составила 40 кв.м. В 20.44 пожар был ликвидирован.



В 23.47 зафиксирован другой похожий случай. Одноэтажный нежилой дом загорелся на ул. Тукума. Площадь пожара также составила 40 кв.м. К 1.27 огонь был потушен.