Явка на выборы самоуправления и их исход исторически не только ниже, чем на выборы в Сейм, но и менее предсказуемы. Протест и недовольство социально-экономической ситуацией может заставить пойти на выборы больше людей, чем обычно, предупреждает профессор Денис Ханов. А их выбор может оказаться неожиданным.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на выборы самоуправлений в 2013 году пришли 45,99% избирателей, а на выборы в Сейм в 2014 году — 58,85%. Это значит, что судьбу власти "на местах" решали менее половины избирателей, а в некоторых местах страны и вовсе треть.



Топ-5 из наименее активных краев на прошлых выборах сплошь состоит из довольно крупных образований:



32,32% — Бауска,

32,61% — Талси,

33,68% — Кулдига,

33,83% — Даугавпилс,

34,33% — Тукумс.



Причин низкой активности избирателя в крупных краях и городах может быть несколько. Одна из наиболее опасных — нечто похожее на "демократический феодализм", когда за долгие годы нахождения у власти одной партии, она создает систему неформальных политических отношений, которая, с одной стороны, эффективно уменьшает политическую конкуренцию, не давая появится новым именам. С другой же — позволяет правящим и оппозиционным партиям комфортно поделить т.н. "ресурс популизма".



Опрошенные руководители самоуправлений чаще всего в качестве причины низкой явки указывают на два фактора. Во-первых, это жесткая привязка к участкам, ведь на выборах в самоуправления нельзя прийти на любой участок. Во-вторых, это общее и, похоже, растущее равнодушие избирателя к политике, как таковой — часть общества считает ее "черным ящиком" и не верит в свою способность оказывать влияния на то, что в этом ящике происходит.



По мнению профессора Хановса, явка на выборы в этом году может быть выше, чем в прошлом. В качестве неожиданной и мало обсуждаемой причины этого он указывает на то, что "накопленное в социальных сетях недовольство начало создать новую политическую культуру".



Это значит, что если раньше многие люди выражали недовольство "на кухне", то сегодня роль "кухни" начали играть социальные сети. Люди обнаружили, что могут легко находить тех, кто недоволен теми же вещами, что и они. Маргинальные ранее в Латвии движения, например, борцы за права женщин или сексуальных меньшинств, теперь объединяются в цифровой среде. "С этим феноменом партиям придется учиться адекватно работать", — считает Хановс.



Как порталу Delfi рассказала представитель Центрального избирательной комиссии Кристине Берзиня, предсказать активность избирателей на выборах очень сложно, так как она зависит от множества факторов. Конкретный прогноз она не дала. Однако, напомним, что в конце марта руководитель ЦИК Арнис Цимдарс прогнозировал, что явка избирателей на выборы может составить от 40 до 50%.



Это значит, что судьбу "на местах" и в этот раз вновь решит менее половины избирателей, а власть в городе может получить сила, которую на самом деле поддерживает не более четверти жителей. И оставшейся части населения, которая решила проигнорировать выборы, останется только снова вздыхать на кухне о том, что выбрали не тех, и обвинять в сложившейся ситуации опять же кого-то чужого, хотя каждый голос имеет вес и может в определенный момент стать решающим. И каждый не пришедший на выборы избирательнесет ответственность за результат выборов так же, как и каждый, кто пришел и проголосовал. Чтобы этого не произошло, стоит все же прийти 3 июня на избирательный участок и проголосовать за тот список, люди в котором внушают наибольшее доверие. Пусть судьбу города решит не меньшинство.

