Продолжается набор в роту боевого обеспечения, которая создается в Латгалии. Подразделение будет состоять из 150 человек. Необходимые его руководству профессиональные военнослужащие будут рекрутироваться в основном из живущих в регионе, что даст возможность жителям Латгалии служить ближе к дому, укрепит местную социальную среду.
В январе нынешнего года Министерство обороны Латвии объявило о создании постоянного подразделения Национальных вооруженных сил (НВС) в Латгалии, сообщает sargs.lv. Рота боевого обеспечения должна быть сформирована до 30 октября 2018 года.
Пока в роте служат 36 человек, но в Пехотной школе НВС к обучению приступили еще 70 курсантов. Там они освоят основы обращения с оружием, тактики, работы с картой и компасом, а также получат навыки оказания первой помощи, действий на поле боя, освоят иные предметы.
Комплектация подразделения в Латгалии продолжается. Поэтому жителей Даугавпилса, Резекне, Прейли, а также ближайших краев, приглашают записываться на службу в роту.
Пока в роте служат 36 человек, но в Пехотной школе НВС к обучению приступили еще 70 курсантов. Там они освоят основы обращения с оружием, тактики, работы с картой и компасом, а также получат навыки оказания первой помощи, действий на поле боя, освоят иные предметы.
Комплектация подразделения в Латгалии продолжается. Поэтому жителей Даугавпилса, Резекне, Прейли, а также ближайших краев, приглашают записываться на службу в роту.
Это ваш шанс, за сходную копейку нагнуться.
Днём, вы будете вылизывать жопу национальным кадрам, а по вечерам, тошнотить на страну и её жителей.
Соглашайтесь, у вас же один фиг совести нет, а тут такая возможность. )
Это ваш шанс, за сходную копейку нагнуться.
Днём, вы будете вылизывать жопу национальным кадрам, а по вечерам, тошнотить на страну и её жителей.
Соглашайтесь, у вас же один фиг совести нет, а тут такая возможность. )
Жесть )
Ты хрен от пальца отличить не можешь, что уж ты там можешь "модерировать", плесень ты малограмотная.
Ну и - "Во всем виноват Запад", "посмотрите как хреново на Украине". Подобная ограниченность создает такие шаблоны мышления, которые негативно сказываются на сознании.
Ты береги себя нац бол, итак звиздишь, как дышишь без признаков здравомыслия, но не ровен час и вовсе мозгом потечешь, тля безродная. )