Продолжается набор в роту боевого обеспечения, которая создается в Латгалии. Подразделение будет состоять из 150 человек. Необходимые его руководству профессиональные военнослужащие будут рекрутироваться в основном из живущих в регионе, что даст возможность жителям Латгалии служить ближе к дому, укрепит местную социальную среду.

В январе нынешнего года Министерство обороны Латвии объявило о создании постоянного подразделения Национальных вооруженных сил (НВС) в Латгалии, сообщает sargs.lv. Рота боевого обеспечения должна быть сформирована до 30 октября 2018 года.



Пока в роте служат 36 человек, но в Пехотной школе НВС к обучению приступили еще 70 курсантов. Там они освоят основы обращения с оружием, тактики, работы с картой и компасом, а также получат навыки оказания первой помощи, действий на поле боя, освоят иные предметы.



Комплектация подразделения в Латгалии продолжается. Поэтому жителей Даугавпилса, Резекне, Прейли, а также ближайших краев, приглашают записываться на службу в роту.