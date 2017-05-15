Министерство обороны в Латгале, Видземе и Земгале планирует вложить несколько десятков миллионов евро в проекты армейской инфраструктуры.

Минобороны отмечает, что с учетом ситуации с безопасностью в регионе нужно усиливать способности реагирования в Латгальском регионе и увеличить присутствие НВС в восточной части Латвии, для чего будет сформирована рота боевой поддержки в составе и для поддержки третьей бригады Земессардзе. В роте будет 150 военнослужащих.о 2019 год планируется инвестировать примерно 7,5 млн евро. Средства предусмотрены на улучшение инфраструктуры баз 32-го батальона Земессардзе в Резекне, 34-го батальона в Даугавпилсе и 35-го батальона в Прейли, даугавпилсского полигона Национальных вооруженных сил (НВС) "Межа Мацкевичи", а также строительство позиций для радаров.



На базах Земиессардзе будут усовершенствованы склады, административная инфраструктура. Территория полигона в Даугавпилсе будет расширена.

Минобороны отмечает, что с учетом ситуации с безопасностью в регионе нужно усиливать способности реагирования в Латгальском регионе и увеличить присутствие НВС в восточной части Латвии, для чего будет сформирована рота боевой поддержки в составе и для поддержки третьей бригады Земессардзе. В роте будет 150 военнослужащих.