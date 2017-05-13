Чтобы снизить безработицу в Латгале на 1%, из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) необходимо обеспечить финансирование в размере 81,7 млн евро вместо предусмотренных 52,2 млн евро. Об этом говорится в подготовленном Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР) информационном докладе о выполнении плана действий для роста Латгальского региона на 2015-2017 гг.

Сейчас на средства из фондов ЕС в размере 52,24 млн евро планируется создать 861 новое рабочее место, что снизило бы безработицу на 0,641%, поясняет МОСРР.



Поданы проекты на 46% или на 23,9 млн евро из финансирования, предусмотренного на ревитализацию деградированных территорий Латгальского региона планирования и самоуправления Алуксненского края.



С учетом социально-экономического положения Латгале и самого высокого в Латвии уровня безработицы необходимо рассмотреть возможности выделения дополнительного финансирования из фондов ЕС, чтобы достичь снижения безработицы на 1%. Для этого необходимо создать 1345 новых рабочих мест.



Поэтому Министерство финансов в сотрудничестве с МОСРР должно до 31 декабря 2019 года рассмотреть возможность направить Латгальскому регионе дополнительное финансирование из ЕФРР.



Во вторник, 16 мая, доклад МОСРР будет рассмотрен на заседании правительства.