07 мая 2017г. в Елгаве состоялся 9th Baltic Open JKA Championship .Чемпионат Балтии собрал 210 спортсменов из Латвии,Литвы,Эстонии.



Даугавпилс на этом Чемпионате представляла команда SOCHIN каратэ клуба (президент Сергей Иванько).

Если быть точнее то выступал один спортсмен,но спортсмен мужественный и талантливый.Остальная часть команды работала в судейском корпусе .

Николай Романцевич с категории миникадеты в КАТА (показательный бой) заработал 2 место (серебро).

В КУМИТЕ (поединки), выступая в своей возрастной группе Николай ,пройдя трех соперников, вышел в финал ,где стал вторым (серебро).

В финальной встрече Николай получил травмы о степени серьезности которых стало известно позже.

Однако Николай как настоящий боец вышел на поединки в более старшей и тяжелой возрастной категории (14-15 лет) Где несмотря на травмы заслуженно заработал 1 место (золото).

Итого очень достойно - 3 медали на престижных соревнованиях.

После соревнований в больнице было установленно ,что у Николая перелом большого пальца на руке и травма челюсти.

Очень хорошо показали себя в судействе Владимир Романцевич,Сергей Кудлис и Алиса Иванько .