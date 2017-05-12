На контрольно-пропускном пункте, расположенном на основной дороге, соединяющей Латвию с Россией, началось рентгеновское сканирование проходящего транспорта.

Как сообщает отдел коммуникаций ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNI) (Государственная недвижимая собственность), стоимость установленного оборудования составила 2,25 млн евро. По данным Государственной пограничной охраны в 2016 году через Терехово прошло 478 709 транспортных средств.



В 2018-2019 года продолжится модернизация данного КПП. VNI заключило договор с ООО REM PRO о разработке строительного проекта и авторском надзоре за первым этапом работ. Проект предполагается разработать до конца года и направить его на утверждение в Европейскую Комиссию, чтобы получить затем необходимое финансирование из фондов ЕС в рамках программы латвийско-российского приграничного сотрудничества на 2014-2020 годы.



В рамках первого этапа модернизации планируется построить новое здание усиленного таможенного контроля транспортных средств, перестроить существующие павильоны и навесы, заменить асфальт и частично перестроить инженерно-технические коммуникации. Планируемая стоимость работ составит 4,9 млн евро и их предполагается выполнить в течение 2019-2020 годов.