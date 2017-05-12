Бесплатный тест на меланому теперь может пройти каждый владелец смартфона. Международный центр виротерапии совместно с Рижской клиникой дерматологии создали специальное мобильное приложение, сообщает LTV7 в передаче «Сегодня вечером».

Уже несколько лет рак кожи стоит на первом месте среди всех видов онкологических заболеваний. В 2015 году было 224 новых случая заболевания меланомой, а умерло 86 человек. Снижение смертности возможно только при ранней диагностике заболевания — говорят врачи. И специальное приложение We care, Be Aware может в этом помочь. Нужно только сделать снимок родинки или бородавки, вписать свой адрес электронной почты, куда человек хочет получить ответ и нажать кнопку Send.



«В тот момент когда отправляется снимок, специалист анализирует не шутка ли это, действительно ли это фото кожи, после чего снимок попадает на компьютер к врачу и врач оценивает картину», — объяснил глава Derma Clinic Riga Раймонд Карлс.



Специалист посоветовал делать снимки новообразований и у родственников.



Ответ с рекомендацией врача придёт в течение трех суток. Дерматологи надеются, что это приложение поможет чаще диагностировать рак кожи еще в ранней стадии. Когда лечение намного эффективнее.