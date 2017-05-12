Пару дней назад в Резекне открылся бассейн под открытым небом. Его построили менее чем за год.



Строили "с нуля", ничего не выкупая у частных собственников. Ну как тут не вспомнить историю про открытый бассейн в Даугавпилсе? Вопрос о выкупе у владельцев территории в Стропах, где расположены развалины прежнего бассейна под открытым небом, начали обсуждать еще летом прошлого года.

Осенью были согласованы суммы и бассейн с прилегающими участками земли был выкуплен. Затем в думе начали строить планы по объявлению конкурса на проектирование. Первый конкурс прошел неудачно - объявился один претендент, который запросил за проектирование 122 тысячи евро. Много, - подумали в думе и объявили повторный конкурс. Итого, прошло уже более 7 месяцев, как бассейн является собственностью самоуправления, "а воз и ныне там". Ну, не совсем. Муниципальные бульдозеры расчистили территорию вокруг бассейна.



Что интересно: дума Даугавпилса сначала потратила деньги горожан на выкуп развалин, а только потом объявила конкурс на проектирование. И пройдет еще немалое количество времени, прежде чем станет понятно, сколько же будет стоить открыть бассейн в Стропах. И вообще, разумно ли было тратить деньги на выкуп развалин?



Подобных примеров в новейшей истории города, увы, немало.



Многочисленная недвижимость, непонятно с какими целями выкупленная у частных владельцев в Крепости. Опять-таки, сначала купили, теперь думают, что с ней делать и сколько это будет стоить. Неудавшийся проект строительства легкоатлетического стадиона - идея была замечательная, даже были потрачены деньги на эскизы, однако потом выяснилось, что европейское финансирование под этот проект получить не удастся. Идею забыли.



Про аэропорт и говорить не за чем - все знают. Дума ежегодно тратить десятки тысяч евро на содержание этого (бывшего) летного поля. Но за последние 4 года ситуация не изменилась вовсе. В то время, как в Лиепае и Тукумсе, практически, за то же время были построены хорошие региональные аэропорты, которые сейчас начинают работать.



Складывается ощущение, что все или почти все крупные проекты, реализованные нынешней думой - это то, что осталось ей "в наследство" от думы предыдущего созыва. Улица 18.Новембра, Стропская трасса, велопарк и многие другие. Своих же идей практически не было. Если не считать Музей Шмаковки, который, правда, удалось реализовать с большим запозданием.



Вернемся в Резекне. В конце апреля в городе открылся памятник 100-летию Латгальского конгресса. Того самого, на котором было принято историческое решение о включении Латгалии в состав Латвии. Памятник был построен и готов весьма оперативно. В Даугавпилсе, кто помнит, тоже была идея построить памятник. В честь 100-летия Латвии. Напомним, что конкурс эскизов вызвал ажиотаж по всей стране. А сметы на постройку памятника росли до шестизначных сумм. В результате, эскиз-победитель так и не был определен. Просто интересно, а самоуправление успеет к осени 2018 года? Или подождем еще 100 лет?