По традиции в конце учебного года в Даугавпилсе чествуют самых одарённых, целеустремлённых и трудолюбивых представителей общеобразовательных и профессиональных школ. В течение двух дней поздравления принимали лучшие ученики и учителя.

Первыми заслуженные награды Управления образования Даугавпилсской думы 9 мая получали учащиеся городских школ – лауреаты международных, государственных, региональных и краевых олимпиад, научных конференций, турнира дебатов, музыкальных фестивалей и спортивных соревнований.

В числе победителей и призёров немало ребят, которые на протяжении года участвовали в нескольких предметных и научных состязаниях и всюду показывали блестящие результаты. Среди них ученик Даугавпилсской Русской средней школы-лицея Станислав Ефимов – участник трёх олимпиад по точным наукам и учащаяся Даугавпилсской государственной гимназии Арианда Йонане - участница четырёх олимпиад. 4 мая в день празднования восстановления независимости Латвии их успехи самоуправление отметило отдельными наградами.

Кроме Почётных грамот и памятных подарков ребята награждены денежными премиями от самоуправления. Концертом поздравили лауреатов творческие коллективы городских школ и детско-юношеского центра «Яуниба». 10 мая в концертном зале Даугавпилсского университета чествовали учителей, которые взрастили молодые таланты. Наград удостоились 118 наставников нынешних лауреатов и будущих высококлассных специалистов.