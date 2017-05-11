Многим сегодня выгоднее получать пособия, льготы, пенсию по инвалидности, а не работать, отметил в интервью Latvijas Avīze руководитель Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности Юрис Гайкис.

По его словам, многим людям лучше собрать документы на получение инвалидности, чем заниматься лечебной гимнастикой, пить лекарства и выполнять предписания врача, чтобы восстановить свою работоспособность. Глава комиссии согласен с мнением, что эта тенденция связана с социально-экономическими обстоятельствами.



Министерство благосостояния разрабатывает новую, современную концепцию инвалидности, в том числе будут изменены правила присвоения группы инвалидности в соответствии с критериями Европейского союза.

"Также пересматриваются группы инвалидности, объем льгот и услуг. Возможно, инвалиды третьей группы не будут получать пособие, а деньги сразу будут направляться на различные услуги и реабилитацию, например, массаж, физиотерапию, и клиенты будут обязаны посещать эти процедуры", — поясняет Гайкис, добавляя, что уже сегодня при первичном получении инвалидности комиссия требует представить план реабилитации. Но спустя год, два или пять видно, что человек не выполнил ни одной рекомендации.