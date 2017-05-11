11 мая в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов". Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.

В программе обсуждались следующие темы:



1. Итоги работы ПЖКХ за последние 4 года.

2. Мусорная история Даугавпилса. Договор завершился, Clean R продолжает работу.

3. Дзалбе надеется, что невыполненных обещаний никто не заметит.

4. Как президент уговаривал Лачплесиса слово молвить.

5. Некомпетентность отдельных рижских журналистов в оценке политической ситуации в Даугавпилсе.

6. Полиция одной из версий попытки поджога автомобиля Е.Панкевич рассматривает ее связь с градоначальником.

7. Политический пиар Мирского на костях фронтовиков.





Программа доступна в записи эфира.