До 16 мая даугавпилчане, которые не смогут по каким-то причинам прийти в день выборов на избирательный участок, за которым они закреплены, могут заранее его сменить.

Сделать это можно на портале latvija.lv или придя лично в самоуправление и подав заявление. Распечатать его можно на сайте Центральной избирательной комиссии.



Напомним, что голосовать избиратели могут на тех участках, которые были указаны в специальных письмах, присланных заранее каждому совершеннолетнему, имеющему право голоса на предстоящих выборах в самоуправления.



Состоятся муниципальные выборы 3 июня.