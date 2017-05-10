Заместитель госсекретаря Министерства сообщения Илзе Александровича сообщила на заседании Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям, что первый этап электрификации железной дороги в Латвии должен быть реализован до 2023 года. Стране нужно готовиться к расходам.
За пять лет будут электрифицированы участки от Резекне и Даугавпилса до Риги. Эта часть проекта оценивается примерно в 519 миллионов евро. Значительная доля финансирования будет получена из средств европейских фондов.
Под этот проект в основной капитал госпредприятия Latvijas dzelzceļš планируется вложить 120 млн евро. Львиная же доля финансирования поступит из еврофондов, пояснила Илзе Александровича:
«Почти 347 миллионов — грант из европейских фондов. А 120 миллионов государство, как инвестор, могло бы вложить в основной капитал Latvijas dzelzceļš. И тогда остальные 52 миллиона составят займы от Европейскогго инвестиционного банка».
Под этот проект в основной капитал госпредприятия Latvijas dzelzceļš планируется вложить 120 млн евро. Львиная же доля финансирования поступит из еврофондов, пояснила Илзе Александровича:
«Почти 347 миллионов — грант из европейских фондов. А 120 миллионов государство, как инвестор, могло бы вложить в основной капитал Latvijas dzelzceļš. И тогда остальные 52 миллиона составят займы от Европейскогго инвестиционного банка».
Пацаны, в долю возьмете ?
Страны Прибалтики должны быть навсегда лишены выхода на российский рынок. В политическом отношении их многолетнее присутствие на российском рынке было противоестественным явлением. Из тех денег, которые россияне платили латвийскому государству и олигархам за перевозку своих грузов по железной дороге или обслуживание финансовых операций латвийскими банками, затем финансировались латышские ультраправые, призывавшие депортировать всех русских неграждан из Латвии в пломбированных вагонах. Из тех денег, которые зарабатывались литовскими молокозаводами на сбыте молочной продукции в Москве и Санкт-Петербурге, затем финансировалась партия «ландсбергистов», члены которой требовали изолировать Россию от Европы и блокировали введение безвизового режима между Россией и Евросоюзом.
Поэтому ближайший соратник Путина и его спецпредставитель по транспорту на совещании с крупнейшими перевозчиками ставит задачу целиком и полностью отказаться от транзита российских грузов через Прибалтику к 2020 году
http://www.hip.org.ua/2016/10/05/33561/strategiya-rossii-v-pribaltike-ne-meshajjte-im-ischeznut/