9 мая жители Даугавпилса отмечают один из самых главных праздников - День Великой Победы.
Портал Nasha.lv предлагает небольшой фоторепортаж с мероприятия.
Портал Nasha.lv предлагает небольшой фоторепортаж с мероприятия.
Сегодня:Среда,
Именины:Maija, Paija, Семен
Только что с Дубровинки. Какое счастье, что есть еще живые участники той великой войны, что есть кому еще сказать спасибо. Это без сомнения - всенародный праздник для каждого жителя Европы. Это наш праздник! Всех с Великом Днём Победы!
Это великая страна.
От зависти пишут гадости.
Там такие солдаты, такие боицы.
Боитесь их? Не боитесь, пленных они не бьют, кормят и сочувствуют, потому что они сильные.
Бесит это, понимаю)))
С днем победы, ура!!!
Это великая страна.
От зависти пишут гадости.
Там такие солдаты, такие боицы.
Боитесь их? Не боитесь, пленных они не бьют, кормят и сочувствуют, потому что они сильные.
Бесит это, понимаю)))
С днем победы, ура!!!