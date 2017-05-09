Сегодня, в 72-ую годовщину Великой Победы, в Даугавпилсе по традиции прошло многотысячное шествие. Еще задолго до его начала в Сквере Славы начали собираться жители Даугавпилса и ветераны, которых, к сожалению, с каждым годом остается все меньше.

В 11 часов колонна из нескольких тысяч человек выдвинулась в сторону Парка Дубровина. Участники шествия несли в руках портреты ушедших из жизни фронтовиков. Стоит отметить, что с каждым городом к акции «Бессмертный полк» присоединяется все больше и больше горожан.



Возглавлял Бессмертный полк портрет ветерана, председателя Даугавпилсского общества ветеранов ВОВ Ивана Николаевича Терехова, который не дожил до сегодняшнего праздника всего один день.



Бессмертный полк прошел через весь город к Мемориалу памяти в парке Дубровина, где продолжится празднование Дня Победы.



В 12.00 в парке начнется торжественное мероприятие, в 13 часов - праздничный концерт на площади Виенибас. Вечером, в 19.00 на площади состоится еще один концерт, а в 22.00 - праздничный салют.