В Нови-Сад (Сербия) на минувшей неделе прошёл чемпионат Европы по борьбе. Анастасия Григорьева стартовала в весе до 60 кг в ранге действующей чемпионки континента.

Квалификационный раунд Настя прошла быстро, разобравшись с Ангелиной Лысяк (Украина) – 14:3, следом поединок с Габриэлой Сляйш (Венгрия) – 8:4. В полуфинале А. Григорьева выносит Татьяны Омельченко (Азербайджан) – 11:1.

В финале Настя сошлась с россиянкой Любовью Овчаровой, которая перед этим успела выиграть чемпионат Европы U23.

Этот матч завершился в пользу россиянки – 5:12. Для Насти это 7-я медаль с ЧЕ (4 – «золото», 2 – «серебро», 1 – «бронза»). С 2012 года А. Григорьева неизменно поднимается на пьедестал почёта.

Каралина Тяпко, которая живет, работает и тренируется в Лиепае, в весе до 48 кг уступила в первом же поединке. Соперницей Каралины была руиынка Эмилия Вук – вице-чемпионка Европы. К. Тяпко пыталась атаковать, но в итоге получила мощный отпор. Схватка продлилась 52 секунды.

Рижанка Лаура Скуйиня добралась до бронзовой схватки, но на последних секундах проиграла итальянке Саре да Коле.

У классиков даугавпилсскую школу в сборной представляли Никита Масюк и Александр Юркян.

В весе до 71 кг выступал Н. Масюк – обладатель пятого места на ЧЕ-2016 в Риге в Сербии выступил слабее. Даугавпилчанин проиграл в первой же схватке Хасану Алиеву (Азербайджан) – 0:8.

Александр (- 66 кг) в первом матче разобрался чемпионом мира по кадетам – 2017 Валентином Петиком (17 лет) из Молдавии – 4:0. В следующем раунде А. Юркян уступает олимпийскому чемпиону Рио-2016 Давору Стефанеку (Сербия) – 2:5.

У Александра остался шанс на борьбу за «бронзу», так как серб добрался до финала. В первой схватке утешительной ветки борец одерживает победу над представителем Швейцарии – 3:1, а затем уступил венгру – 4:, став в итоге седьмым. Это место позволит в следующем сезоне атлету претендовать на место в олимпийском «В» составе.