Вчера были вскрыты конверты с предложениями от фирм, готовых выполнить заказ по строительству новой трамвайной линии в Даугавпилсе. Закупочная комиссия рассмотрела предложения 7 претендентов.
Ввиду того, что решающим критерием решено выбрать самую низкую цену, победителем конкурса может стать известная в нашем городе фирма "Binders". Данная компания готова выполнить заказ за 5,6 млн. евро. Напомним, что "Binders" на протяжении уже многих лет является генподрядчиком практически всех крупных строительных проектов в нашем городе.
Об окончательном решении о результатах конкурса будет объявлено чуть позднее. Закупочная комиссия еще оценит предложения и решит, выделять ли дополнительные средства на проект или объявить конкурс повторно, т.к. даже самая низкая цена превысила запланированную на проект сумму.
Напомним, что новая трамвайная линия пройдет по улицам 18 Новембра, Веселибас и до пос. Стропы.
Об окончательном решении о результатах конкурса будет объявлено чуть позднее. Закупочная комиссия еще оценит предложения и решит, выделять ли дополнительные средства на проект или объявить конкурс повторно, т.к. даже самая низкая цена превысила запланированную на проект сумму.
Напомним, что новая трамвайная линия пройдет по улицам 18 Новембра, Веселибас и до пос. Стропы.
Може в Америке или там кто в Англии сомневался, что цена транвайной линии превысит ожидания, а мы нет.
Замок Света видели ? - то же самое, а мост в Риге ? Думаете там было пр-другому ? Так везде !
Страна у нас такая !
Дорожая, жизнь падает в цене...