Вчера были вскрыты конверты с предложениями от фирм, готовых выполнить заказ по строительству новой трамвайной линии в Даугавпилсе. Закупочная комиссия рассмотрела предложения 7 претендентов.

Ввиду того, что решающим критерием решено выбрать самую низкую цену, победителем конкурса может стать известная в нашем городе фирма "Binders". Данная компания готова выполнить заказ за 5,6 млн. евро. Напомним, что "Binders" на протяжении уже многих лет является генподрядчиком практически всех крупных строительных проектов в нашем городе.



Об окончательном решении о результатах конкурса будет объявлено чуть позднее. Закупочная комиссия еще оценит предложения и решит, выделять ли дополнительные средства на проект или объявить конкурс повторно, т.к. даже самая низкая цена превысила запланированную на проект сумму.



Напомним, что новая трамвайная линия пройдет по улицам 18 Новембра, Веселибас и до пос. Стропы.