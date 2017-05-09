В редакцию портала nasha.lv обратился возмущенный житель микрорайона Химия. В то время, когда руководство города хвалится на каждом углу тем, как оно благоустроило дворы, улицы и тротуары, жители дома на ул. Архитекту,14 наблюдают совершенно иную картину.

"Решили у нас в апреле хорошую тропинку cделать еще лучше. Приехали рабочие,все перерыли, засыпали гравием... Вторую неделю не появляются. Старушки, идущие в поликлинику "Олви", подворачивают ноги, пытаясь пройти по недоделанной дорожке. Народ прокладывает рядом другие тропинки. Aсфальт, вероятно,положит новая власть...", - пишет Михаил.



Стоит отметить, что такая тактика работы для Даугавпилса не в новинку. Все раскопать, а потом забросить объект на неопределенный срок, уже почти традиция в нашем городе. Если в свое время главную транзитную улицу 18 Новембра ремонтировали так же, то чего же ждать в отношении небольшой тропинки в отдаленном микрорайоне? А тем временем мэр и специалисты ответственных структур бодро рапортуют, как динамично развивают городскую инфраструктуру. На деле же получается, что начать-то начали, а вот закончить то ли некому, то ли некогда. В результате жители ломают ноги или ищут обходные пути, попутно ругая местную власть.