Запланированная налоговая реформа для представителей малого бизнеса, работающих в торговой сфере, обойдется в 13 млн евро. Такие дополнительные расходы они понесут в случае ожидаемого повышения минимальной заработной платы с 380 до 430 евро. Этого могут не выдержать, по подсчетам Латвийской ассоциации торговцев, около 20 тысяч малых предприятий.

По мнению члена совета Латвийской ассоциации торговцев (ЛАТ) Раймонда Ниперса, которое цитирует Rus.db.lv обещанное реформой снижение налоговой нагрузки на 3-6% выглядит по крайней мере смешно. И он приводит пример Великобритании, где на зарплату в 1000 евро на руки нужно заплатить в виде налогов 198 евро, а в Латвии — 769 евро.



Вторая проблема — это большой удельный вес получателей маленьких зарплат в регионах. Малый предприниматель не может обеспечить своим работникам зарплату даже в 380 евро. А после того, как минимальная заработная плата вырастет до 430 евро (на руки 367 евро), издержки работодателя для малого предприятия с 10 работниками вырастут за год дополнительно на 7,5 тысячи евро.



Однако по данным Lursoft, прибыль в конце года получают только 6 процентов малых и средних предприятий. При этом примерно каждый четвертый в Латвии или 23% (175 тысяч работников), и особенно работники в регионах, получают минимальную заработную плату.



В результате повышение минимальной зарплаты вызовет сокращение рабочих мест и массовые увольнения. Без работы останутся 60 тысяч человек и около 20 тысяч малых предприятий будет ликвидировано.