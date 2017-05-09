Дорогие ветераны и труженики тыла!
Уважаемые жители консульского округа!
От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе примите самые теплые и сердечные поздравления с наступающим праздником – Днем Победы!
День Победы - светлый и радостный праздник, несмотря на боль и тяжесть утрат. Праздник, который мы храним в наших сердцах как символ великого героизма, храбрости, отваги и мужества людей, отстоявших мир на земле. Праздник, который вобрал в себя всю мощь, силу духа и величие людей, победивших фашизм.
Низкий поклон всем, кто в ожесточенных боях защитил свободу и независимость Родины, трудился в тылу, восстанавливал страну после войны!
Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран!
Дорогие ветераны! Искренне желаем Вам здоровья, радости и бодрости, трогательной заботы близких людей, дарящих свою любовь, ласку и поддержку.
Уважаемые жители консульского округа! Давайте всеми силами сохранять мир и свободу, любовь к родной земле, которая дала нам жизнь!
День Победы - светлый и радостный праздник, несмотря на боль и тяжесть утрат. Праздник, который мы храним в наших сердцах как символ великого героизма, храбрости, отваги и мужества людей, отстоявших мир на земле. Праздник, который вобрал в себя всю мощь, силу духа и величие людей, победивших фашизм.
Низкий поклон всем, кто в ожесточенных боях защитил свободу и независимость Родины, трудился в тылу, восстанавливал страну после войны!
Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран!
Дорогие ветераны! Искренне желаем Вам здоровья, радости и бодрости, трогательной заботы близких людей, дарящих свою любовь, ласку и поддержку.
Уважаемые жители консульского округа! Давайте всеми силами сохранять мир и свободу, любовь к родной земле, которая дала нам жизнь!
Генеральный консул
Республики Беларусь в Даугавпилсе В.В.Климов
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