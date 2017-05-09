Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие жители Латгалии! От имени Российской Федерации и Генерального консульства России поздравляю вас с Великим праздником – Днем Победы!

72 года назад мир озарила радость долгожданной Победы над фашизмом, которая ознаменовала торжество жизни и гуманности над смертью и разрушением.

Победа далась огромной ценой – страданий, лишений и утрат, миллионов оставшихся на полях сражений и тех, кто, принеся свое здоровье на алтарь Победы, не дожил до сегодняшних дней. Вечная слава и память павшим!

Сегодня подвиг ветеранов и уважение к нему объединяют страны и народы. Долг нынешних поколений – бережно беречь память о героях, передавать эстафету Победы молодежи, препятствовать любым попыткам исказить историю и пересмотреть итоги войны, умалить великое значение Победы над фашизмом.

Низкий поклон, признательность и уважением ветеранам и самые искренние пожелания здоровья, счастья, бодрости, оптимизма, добрых успехов и мирного неба над головой всем жителям Даугавпилса и прекрасной Латгалии!





