20 мая в Ночь музеев с 19:00 до 00:00 даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко приглашает посетителей сломать границы времени и пространства, а также пережить кругосветный полёт фантазии, которую с помощью искусства и музыки передают художники со всего мира.

Персональная выставка «Эра тишины» Австралийского художника Ричарда Денни отражает явления и вечную проблему 21 века – бесконечную изменчивость информации, которая рождает множество дискуссий или заставляет просто помолчать.



Литовский проект «X: КРИТИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА — ЧЕРНОБЫЛЬ 30» сообщает о границах между прошлым и будущим, монологом и диалогом. Чернобыльская катастрофа открыла новый период человеческой истории, которая в то же время стала вызовом для творческого процесса в формате диалога.



История – конкретная и живая действительность – свидетельства событий в прошлом. Культурно-историческая экспозиция об истории здания арсенала с архивными документами, фотоматериалами и воспоминаниями людей откроет двери в далёкое прошлое, а так же напомнит о недавних событиях.



Легко ли говорить о формах пустоты или о границах времени и тишины звуков в художественном проявлении? На этот вопрос ответит выставка художников Латгальского региона «Формы тишины и пустоты».



Время – это бесконечные перемены. Переменчивость характерна так же для тишины, которую ищет и изображает художница Линда Зивере (Латвия, Дания). В своей персональной выставке «В тишине» художница воплощает саму себя с помощью бесконечных поисков правды и тишины.



Время – это вечная ценность, так же, как и отношения между людьми. Персональная выставка «Коммуникация – это ключ» художницы Санри (Латвия) открывает двери в мир яркой и полной эмоциями мысли, говорящей на языке искусства.



Реальное время, по существу, является непрерывной связью между прошлым, настоящим и будущим. Художница из Великобритании ЭРИН ЛОУЛОР в своей выставке «ОНОМАТОПЕЯ» открывает и закрывает слои своих работ, как занавесы, через которые можно разглядеть страдания, любовь и прошлое, которое вмешивается в настоящее.



Международный арт-проект «Бетонные заблуждения» на языке искусства расскажет о прошлом промышленного и архитектурного свидетельства трансформации и интеграции в современную культурную среду. Проект направлен на поиск путей использования бетона, присутствующего в среде промышленных и архитектурных фрагментов, которые превратят данный материал в объекты эстетического искусства. В рамках Ночи музеев в Центре Ротко можно будет увидеть фотовыставку, а также световую и звуковую инсталляцию возле порохового склада (ул.Николая 1). Проект реализует немецкий фотограф и мультимедийный художник Мануэль Шредер в сотрудничестве с Минским центром современного искусства и школой дизайна и искусства «Саулес скола».



Желание остановить безжалостный ход событий и найти время для себя, посетители смогут реализовать в зоне отдыха «Время для себя», где при помощи цвета и творческого воображения у каждого будет возможность вжиться в роль художника.



Все временные выставки в Ночь музеев будут доступны для посетителей бесплатно. Постоянную экспозицию «Марк Ротко. Жизнь и искусство» с оригиналами Марка Ротко, а также оригинальной работой Эдварда Мунка «Портрет адвоката Людвига Майера» можно будет посетить за входную плату.