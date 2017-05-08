Сегодня на пресс-конференции представители гордумы сообщили местным СМИ о том, что долгожданное открытие парка приключений "Тарзан" состоится уже 12 мая в 15.00. Он находится в Стропском лесопарке рядом с пляжем "Stropu Vilnis".

Для парка был специально разработан план полос препятствий разных уровней сложности: лестницы, канаты, веревки и т.д. Его создатели ожидают, что новое место развлечений привлечет не только даугавпилчан, но и жителей ближайших городов.

На данный момент парки "Тарзан" успешно работают уже в трех городах Латвии: В Лиепае, Юрмале и в Сигулде.